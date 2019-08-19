Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России

Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России

Только в двух регионах из 85 зафиксирован рост рождаемости в первом полугодии 2019 года, сообщил Росстат. Естественная убыль населения продолжила ускоряться и достигла почти 200 тыс. человек за шесть месяцев

Рождаемость за январь—июнь 2019 года показала положительную динамику только в двух российских регионах, следует из данных Росстата. Речь идет о Москве, где прирост рождаемости за год составил 5,9%, и в Республике Карачаево-Черкесия, где количество родившихся увеличилось на 4,7% в годовом выражении.

Во всех остальных регионах страны рождаемость падает. По итогам первой половины 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость в целом по стране сократилась на 8,1%. В январе—июне текущего года родились около 720 тыс. человек против 783 тыс. в 2018 году (снижение на 63 тыс.).

Сейчас преимущественный возраст рождений первых детей для матерей составляет от 25 до 29 лет, и в этой возрастной группе находится малолюдное поколение женщин, родившихся в 90-е годы, сказал РБК директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. По его словам, с каждым годом матерей будет становится все меньше, а число рождений снижаться, пока в детородный возраст не войдет поколение женщин начала 2000-х годов.

Лидерами по глубине падения рождаемости в первом полугодии 2019 года стали: