Песков объяснил сокращение населения совпадением двух демографических ям

По словам пресс-секретаря главы государства, эту тенденцию власти знали, когда формулировали национальные проекты

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал данные Счетной палаты, в соответствии с которыми в стране четвертый год подряд сокращается население, сообщает корреспондент РБК. По его словам, данная тенденция властям известна и о ней ранее говорил глава государства.

«Это яма, которая идет с военных лет, потом яма, которая идет с 1990-х годов. Сейчас обе ямы совпали по времени, поэтому идет негативная динамика», — сказал Песков.

По его словам, тенденция, упомянутая в докладе Счетной палаты, была известна в момент формулирования национальных проектов, а потому «нет смысла перечислять весь набор мер по стимулированию рождаемости и поддержки многодетных семей».

По данным Счетной палаты, численность населения в России на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек, что на 52,5 тыс. человек меньше по сравнению с началом года. Миграционный процесс при этом компенсировал естественную убыль лишь на 76%.

Аудиторы констатируют, что естественная убыль населения в январе—августе 2019 года приблизилась к значению показателя в целом за 2018 год. При этом естественный прирост был зафиксирован лишь в 17 регионах, в то время как в прошлом году он был в 20 регионах России. В этой связи в ведомстве предупредили, что существуют существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения России.