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В Минпросвещении сообщили об изменениях в системе оплаты труда учителей

Российское Министерство просвещения готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей. Об этом сообщила глава министерства Ольга Васильева, пишет «Российская газета».

По ее словам, сейчас регионы и школы самостоятельно решают, как распределять деньги между окладами, надбавками и стимулириющими выплатами. При этом Минпросвещения ежегодно рекомендует субъектам 70% из фонда оплаты труда учителей выделять на оклады (18 уроков в неделю) и только оставшиеся 30% — на другие выплаты.

«Далеко не все эту пропорцию «70 на 30» соблюдают. Порой средняя по региону зарплата появляется в отчетах губернаторов только за счет того, что педагоги берут дополнительную нагрузку, работают на 1,5 ставки и больше», — заявила Васильева.

По ее словам, сейчас Минпросвещения вместе с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой разрабатывает единую модель начисления зарплат. Она должна прописать гарантии по выплатам на федеральном уровне.

В марте 2018 года исследование РАНХиГС показало, что почти 60% учителей не довольно своими зарплатами. Опрос проводился среди 900 педагогов. Треть из них работает в сельской местности, треть в небольших городах, треть в в региональных столицах.

Эксперты выяснили, что наиболее высокая удовлетворенность зарплатами у учителей из небольших городов — таких было 42%. Самые недовольные работают в сельской местности. Также в исследовании сообщается, что 24% педагогов считают, что молодежи не следует идти работать в школы.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в конце декабря предложил изменить механизм расчета зарплат врачей. По его мнению, средняя зарплата в больницах не отражает реальную ситуацию, так как доходы руководства медицинских учреждений существенно выше зарплат рядовых специалистов.

Теги: зарплата, учитель, Ольга Васильева
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