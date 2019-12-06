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В Совфеде предложили выравнять зарплаты учителей по всей России

Зарплаты учителей в России нужно выравнять по размеру, для этого необходимо создать единую для страны систему оплаты их труда, заявил заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов, передает газета «Известия».

По его словам, Совет Федерации планирует обратиться с предложением в кабмин, срок реализации проекта может составить год. Как отметил Смирнов, представители педагогического сообщества поддержали идею и отметили, что зарплата учителей должна быть в два раза больше минимального размера оплаты труда или не меньше двух региональных прожиточных минимумов.

По мнению Смирнова, на федеральном уровне нет единой нормативно-правовой базы. По законодательству систему зарплат в школе устанавливает ее учредитель, в частности местное самоуправление, однако вопрос по размеру оплаты труда фактически контролирует регион, что приводит к разнице в уровне доходов воспитателей и учителей, пояснил сенатор. Он отметил, что подобная ситуация «совершенно недопустима», так как каждый учитель работает по единому госстандарту и «должен за свой труд получать оплату, рассчитанную на основе единых принципов».

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В середине ноября парламент Северной Осетии — Алании внес в Госдуму проект по минимальной планке зарплат бюджетников не ниже двукратной величины прожиточного минимума. По мнению главы комитета нижней палаты парламента по труду и соцполитике Ярослава Нилова, правительство вряд ли поддержит законопроект, однако депутат отметил, что поддерживает идею повышения зарплат работникам бюджетной сферы.

Теги: Совет Федерации, учитель, зарплаты
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