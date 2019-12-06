В Кремле увидели риски в предложении уравнять зарплаты учителей

В Кремле увидели риски в предложении уравнять зарплаты учителей

В администрации президента России не обсуждали инициативу Совета Федерации о создании в стране единой системы оплаты труда учителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, в самой идее есть определенные риски.

«Безусловно, видят», — сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле риски такой инициативы.

Ранее зампредседателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов рассказал «Известиям», что верхняя палата парламента хочет обратиться в правительство с предложением уравнять зарплаты учителей в разных регионах России.