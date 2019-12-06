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В Кремле увидели риски в предложении уравнять зарплаты учителей

В администрации президента России не обсуждали инициативу Совета Федерации о создании в стране единой системы оплаты труда учителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, в самой идее есть определенные риски.

«Безусловно, видят», — сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле риски такой инициативы.

Общество
Зарплата каждого пятого работника образования оказалась меньше ₽15 тыс.

Ранее зампредседателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов рассказал «Известиям», что верхняя палата парламента хочет обратиться в правительство с предложением уравнять зарплаты учителей в разных регионах России.

Смирнов отметил, что размер зарплаты учителей фактически контролирует регион, из-за чего уровень доходов работников образования в разных субъектах различается. По его мнению, подобная ситуация недопустима, так как педагоги работают по единому госстандарту.

По словам сенатора, представители педагогического сообщества поддержали идею, а также заявили, что зарплаты учителей должны в два раза превышать минимальный размер оплаты труда или не менее двух региональных прожиточных минимумов.

Теги: Дмитрий Песков, Совет Федерации, учителя, зарплаты
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