Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям

Министерство просвещения обратилось в Минтруд с возможными вариантами повышения зарплат учителям, говорится в письме замглавы Минпросвещения Виктора Басюка.

Согласно проведенному ведомством совместно с Общероссийским профсоюзом образования мониторингу, зарплата учителей по России отличается в несколько раз: так, в Мордовии она равна 3,6 тыс. руб., а в Приморском крае — 22,3 тыс. руб.

Ранее в Совфеде предложили выравнять учительские зарплаты по всей России, создав единую систему оплаты их труда, из-за разницы в доходах педагогов в регионах. В верхней палате отметили, что планируют обратиться с инициативой к правительству. В Кремле в данном предложении увидели риски.