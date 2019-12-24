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Премия РБК СПб 2019
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Интервью Ольги Васильевой. Прямая трансляция
Более 1800 вопросов поступило министру просвещения. На самые интересные и популярные из них Ольга Васильева отвечает в прямом эфире на РБК
Автор:
Редакция РБК
Теги:
Ольга Васильева
, видео
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