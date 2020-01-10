Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня, с инициативой которого по итогам переговоров в Стамбуле выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает телеканал телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление пресс-секретаря Хафтара Ахмада аль-Месмари.

«Командование ЛНА приветствует инициативу российского президента Владимира Путина, президента дружественного российского государства, направленную на установление мира. Однако усилия вооруженных сил в войне с террористическими группировками будут продолжены», — сказал аль-Месмари.

8 января Путин и Эрдоган выступили с совместной инициативой о прекращении огня и боевых действий в Ливии. Лидеры двух стран заявили о приверженности политическому урегулированию конфликта, а также отметили, что прекращение огня является приоритетом для начала инклюзивного политического процесса под эгидой ООН в Ливии. Решение конфликта должно происходить на основе Политического соглашения по Ливии от 2015 года, резолюции 2259 и других решений Совета Безопасности ООН.

В конце декабря 2019 года правительство нацсогласия Ливии запросило у Турции военной поддержки для отражения наступления на Триполи с востока страны. В ответ на просьбу Хафтар объявил о всеобщей мобилизации и обвинил Эрдогана в попытке возродить «османское наследие».

В Ливии 2011 года после свержения с поста главы страны Муаммара Каддафи правительству национального согласия (ПНС) во главе с премьером Фаизом Сараджем, контролирующим Триполи, противодействуют войска Хафтара.