На Украине назвали сумму компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране

Правительство Украины в качестве денежных компенсаций выплатит по 200 тыс. гривен ($8,3 тыс.) семьям украинских граждан, погибших в результате крушения в небе над Тегераном пассажирского самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», на борту которого находились 176 человек. Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Он отметил, что украинский кабмин проконтролирует ход денежных выплат, положенных в рамках принятой в 1999 году Монреальской конвенции.

«Государство окажет всестороннюю поддержку и помощь, в частности юридическую и финансовую. Кроме того, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в соответствии с коллективным договором осуществит страховые выплаты членам экипажа», — отметил Гончарук.

Пассажирский лайнер, летевший из Киева, разбился утром 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. Находившиеся на борту самолета 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. В их числе граждане семи стран: Ирана, Канады, Украины, Афганистана, Германии, Швеции и Великобритании.

На третий день после авиакатастрофы власти Ирана признали, что лайнер был сбит по ошибке. Ответственность на себя взял командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде. Он подтвердил, что причиной крушения лайнера послужил тот факт, что из-за плохой связи оператор системы ПВО принял пассажирский Boeing за крылатую ракету и выпустил ракету по лайнеру, не согласовав это решение с командованием.

Украина и Франция условились привлечь к расшифровке «черных ящиков» французских специалистов. Президент Ирана выразил соболезнования украинскому народу и попросил прощения за сбитый лайнер.