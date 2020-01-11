Офис Зеленского опубликовал фотографии сбитого в Иране украинского Boeing

Администрация президента Украины Владимира Зеленского на странице в Facebook обнародовала фотографии обломков сбитого в Иране пассажирского самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».

К расследованию авиакатастрофы приступил оперативный штаб при Совет национальной безопасности и обороны Украины, созданный по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

Запись в facebook пользователя president.gov.ua

«Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране. На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имеем достаточно данных, чтобы понимать, что расследование пройдет объективно и в сжатые сроки», — говорится в сообщении.

Пассажирский лайнер, летевший в Киев, потерпел крушение утром 8 января вскоре после взлета из тегеранского аэропорта. В результате погибли все 176 человек, находящихся на борту. В их числе граждане Ирана, Канады, Ирана, Украины, Афганистана, Германии, Великобритании и Швеции.

11 января власти Ирана признали свою вину в случившемся и пообещали наказать виновных. Согласно заявлению, самолет пролетал над важным военным объектом и был сбит по ошибке. Ответственность за случившееся на себя взял командующий Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде. Он также отметил, что причиной крушения Boeing послужила ошибка системы ПВО, которая приняла украинский авиалайнер за крылатую ракету.

Иранские власти пообещали передать французской стороне для расшифровки «черные ящики». Владимир Зеленский в ходе беседы с французским президентом Эмманюэлем Макроном договорился о привлечении французских специалистов к расследованию авиакатастрофы.