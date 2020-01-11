Появилось видео вероятного запуска поразившей Boeing в Иране ракеты

На кадрах с камеры наружного наблюдения на одной из автостоянок виден в небе сначала свет от двигателя ракеты, а затем вспышка, которая освещает ночную стоянку

Видео: Christiaan Triebert / Twitter

В Сети появилась новая видеозапись, на которой виден предполагаемый запуск иранской ракеты, которая поразила самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» вскоре после взлета из аэропорта Тегерана.

Видео опубликовал журналист-расследователь издания The New York Times Кристиан Триберт на своей странице в Twitter. Эта же видеозапись размещена на странице в Twitter издания Iran News Wire. Видео также публикует телеканал RT на своем сайте.

«На этой видеозаписи видно, что иранская система противовоздушной обороны к северо-востоку от Парандий запускает ракету», — пишет Триберт. Он отмечает, что дата на видеозаписи соответствует произошедшему событию (18 Dey 1398 по иранскому календарю соответствует 8 января 2020 года. — РБК). Однако время на видеозаписи не соответствует произошедшему событию, возможно, из-за настроек, пишет журналист.

Основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс в комментарии «Укринформу» сообщил, что группа изучает новое видео. По его словам, предварительный анализ показал, что место съемки находится недалеко от места, где был сбит самолет.