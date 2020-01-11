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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Появилось видео вероятного запуска поразившей Boeing в Иране ракеты

На кадрах с камеры наружного наблюдения на одной из автостоянок виден в небе сначала свет от двигателя ракеты, а затем вспышка, которая освещает ночную стоянку

Видео: Christiaan Triebert / Twitter

В Сети появилась новая видеозапись, на которой виден предполагаемый запуск иранской ракеты, которая поразила самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» вскоре после взлета из аэропорта Тегерана.

Видео опубликовал журналист-расследователь издания The New York Times Кристиан Триберт на своей странице в Twitter. Эта же видеозапись размещена на странице в Twitter издания Iran News Wire. Видео также публикует телеканал RT на своем сайте.

«На этой видеозаписи видно, что иранская система противовоздушной обороны к северо-востоку от Парандий запускает ракету», — пишет Триберт. Он отмечает, что дата на видеозаписи соответствует произошедшему событию (18 Dey 1398 по иранскому календарю соответствует 8 января 2020 года. — РБК). Однако время на видеозаписи не соответствует произошедшему событию, возможно, из-за настроек, пишет журналист.

Основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс в комментарии «Укринформу» сообщил, что группа изучает новое видео. По его словам, предварительный анализ показал, что место съемки находится недалеко от места, где был сбит самолет.

В субботу Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой по ошибке. Ответственность за произошедшее взял на себя командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде. Он пояснил, что Boeing был определен оператором системы ПВО в качестве крылатой ракеты, но из-за помех в связи тот не доложил об этом вовремя командованию и самостоятельно принял решение выпустить по лайнеру ракету. Хаджизаде добавил, что «хотел умереть», когда услышал о катастрофе.

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Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение ранним утром 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Среди жертв крушения граждане нескольких государств — Ирана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции, Афганистана, Украины.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Иран, ракета, Boeing
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