Появилось видео с «черным ящиком» разбившегося украинского лайнера
Иранский новостной канал IRNN распространил видео, на котором, как утверждается, запечатлены «черные ящики» лайнера «Международных авиалиний Украины», потерпевшего крушение после вылета из Тегерана 8 января.
Из-за повреждений, которые «черные ящики» получили в результате катастрофы, получить данные для анализа действий пилота во время аварии трудно, заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.
Он заверил, что самолет потерпел крушение не в результате ракетного удара, отметив, что любые комментарии до расшифровки «черных ящиков» не являются экспертными.