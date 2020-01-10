Появилось видео с «черным ящиком» разбившегося украинского лайнера

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Авиакатастрофа произошла в ночь, когда Иран нанес удар по американским военным объектам в Ираке.

Тегеран придерживается версии о том, что причиной аварии стали технические неполадки. В Киеве сообщили, что среди основных версий теракт и поражение зенитной ракетой. После того, как версию о ракете поддержали в США, Канаде и Великобритании, президент Украины Владимир Зеленский попросил эти страны поделиться имеющейся у них информацией о катастрофе.