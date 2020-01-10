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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Появилось видео с «черным ящиком» разбившегося украинского лайнера

Иранский новостной канал IRNN распространил видео, на котором, как утверждается, запечатлены «черные ящики» лайнера «Международных авиалиний Украины», потерпевшего крушение после вылета из Тегерана 8 января.

Из-за повреждений, которые «черные ящики» получили в результате катастрофы, получить данные для анализа действий пилота во время аварии трудно, заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

Он заверил, что самолет потерпел крушение не в результате ракетного удара, отметив, что любые комментарии до расшифровки «черных ящиков» не являются экспертными.

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Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Авиакатастрофа произошла в ночь, когда Иран нанес удар по американским военным объектам в Ираке.

Последствия крушения украинского Boeing в Иране. Фоторепортаж
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Тегеран придерживается версии о том, что причиной аварии стали технические неполадки. В Киеве сообщили, что среди основных версий теракт и поражение зенитной ракетой. После того, как версию о ракете поддержали в США, Канаде и Великобритании, президент Украины Владимир Зеленский попросил эти страны поделиться имеющейся у них информацией о катастрофе.

Теги: Иран, «черный ящик»
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