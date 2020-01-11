Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 61,26 (+0,03) Quote, 10 янв, 12:18
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 68,05 (-0,01) Quote, 10 янв, 12:18
Иран передаст Франции черные ящики украинского Boeing Политика, 13:06 Во время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты Общество, 12:51 Президент UFC предложил работу уволенной за драку с грабителем продавщице Спорт, 12:41 Глава СБУ отреагировал на признание Ирана о крушении Boeing Общество, 12:39 Зачем в Samsung взялись производить «искусственных» людей Стиль, 12:34 Министр просвещения сообщила о новых отметках в школьных аттестатах Общество, 12:10 От грехов до автоугонов: 6 удивительных музеев России Стиль, 12:08 Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству премиального шоколада Бизнес, 12:00 Малкин вышел на третье место по количеству передач в истории «Питтсбурга» Спорт, 11:55 В Самаре пять человек отравились угарным газом в пятиэтажке Общество, 11:52 Отец Шамсутдинова сообщил об издевательствах над сыном в местах без камер Общество, 11:43 Джокович не пустил сборную России по теннису в финал ATP Cup Спорт, 11:27 Трамп пригрозил взыскать с Ирака деньги за вывод американских войск Политика, 11:23 Лидеры фармрынка оценили последствия отмены ЕНВД и запуска маркировки Pro, 11:00
Крушение украинского самолета в Иране ,  
0 

Глава СБУ отреагировал на признание Ирана о крушении Boeing

Заявление властей Ирана о том, что причиной крушения самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) стала ошибка иранских военных, подтвердило приоритетную версию расследования, к которой склонялась Служба безопасности Украины, заявил глава службы Иван Баканов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Баканов сообщил, что в СБУ в качестве причины крушения рассматривали человеческий фактор. В частности, в ведомстве рассматривали в качестве версии «работу зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме, как об этом сначала говорили некоторые эксперты», — пояснил он. Баканов напомнил, что на заседании специальной рабочей группы СБУ 10 января выработали две основные версии — попадание ракеты и теракт.

При этом накануне Баканов говорил, что к версии с попаданием ракеты есть «определенные вопросы». Для поиска ответа на них эксперты ведомства намеревались изучить дальность полета ракеты и «нюансы по управлению» зенитно-ракетным комплексом.

Глава МИД Ирана назвал причину крушения украинского лайнера
Общество

Самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после взлета в Тегеране утром 8 января. Все находившиеся на борту 176 человек погибли. По первоначальной версии иранских властей, самолет разбился из-за пожара в двигателе. 9 января в Киеве остановились на четырех версиях, среди которых были теракт и попадание в лайнер ракеты.

Вечером 9 января СМИ написали о том, что американская разведка обладает данными о том, что самолет сбили иранские военные. Позднее эту версию допустили лидеры Канады и Великобритании.

Утром 11 января Иран признал вину в авиакатастрофе. В распространенном заявлении Генштаба ВС Ирана сообщается, что украинский лайнер напоминал по форме и траектории движения «вражеский объект» и был сбит ПВО в тот момент, когда повернул в сторону военного центра Корпуса стражей исламской революции. Президент Ирана Хасан Роухани назвал действия военных «непростительной ошибкой» и пообещал наказать всех виновных в крушении.

Последствия крушения украинского Boeing в Иране. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Теги: Иран, крушение, Boeing
Материалы по теме
Верховный лидер Ирана потребовал опубликовать данные о сбитом Boeing
Политика
Глава «Украинских авиалиний» ответил на признание Ирана о крушении Boeing
Общество
Роухани обратился к родственникам погибших в крушении украинского Boeing
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter