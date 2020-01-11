Глава СБУ отреагировал на признание Ирана о крушении Boeing

Заявление властей Ирана о том, что причиной крушения самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) стала ошибка иранских военных, подтвердило приоритетную версию расследования, к которой склонялась Служба безопасности Украины, заявил глава службы Иван Баканов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Баканов сообщил, что в СБУ в качестве причины крушения рассматривали человеческий фактор. В частности, в ведомстве рассматривали в качестве версии «работу зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме, как об этом сначала говорили некоторые эксперты», — пояснил он. Баканов напомнил, что на заседании специальной рабочей группы СБУ 10 января выработали две основные версии — попадание ракеты и теракт.

При этом накануне Баканов говорил, что к версии с попаданием ракеты есть «определенные вопросы». Для поиска ответа на них эксперты ведомства намеревались изучить дальность полета ракеты и «нюансы по управлению» зенитно-ракетным комплексом.

Самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после взлета в Тегеране утром 8 января. Все находившиеся на борту 176 человек погибли. По первоначальной версии иранских властей, самолет разбился из-за пожара в двигателе. 9 января в Киеве остановились на четырех версиях, среди которых были теракт и попадание в лайнер ракеты.