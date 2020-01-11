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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Роухани обратился к родственникам погибших в крушении украинского Boeing

Президент Ирана Хасан Роухани выразил сожаление в связи с ошибкой иранских военных, из-за которой украинский лайнер потерпел крушение в Тегеране. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мои мысли и молитвы со всеми семьями погибших. Я выражаю искренние соболезнования», — написал Роухани.

Президент Ирана назвал сбитый Boeing «непростительной ошибкой»
Политика

Самолет «Международных авиалиний Украины» разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. На борту находились 176 пассажиров, большинство из которых были гражданами Ирана и Канады. Все они погибли.

По первоначальной версии Ирана, крушение произошло из-за возгорания двигателя. 9 января Киев назвал четыре версии катастрофы, среди которых были попадание в лайнер ракеты и теракт. Вечером 9 января в СМИ появилась информация о том, что американская разведка считает, что украинский лайнер сбили иранские военные. Позднее об обладании данными, которые подтверждают эту версию, сообщили в Канаде и Великобритании.

Последствия крушения украинского Boeing в Иране. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Утром 11 января Иран официально признал вину в крушении лайнера, заявив, что самолет был сбит по ошибке. Роухани назвал причиной катастрофы «непростительную ошибку» и пообещал довести расследование крушения до конца. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф сообщил, что катастрофа произошла из-за «человеческой ошибки», которая случилась на фоне кризиса из-за «авантюризма США».

Теги: Хасан Роухани, крушение, Иран
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