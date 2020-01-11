Роухани обратился к родственникам погибших в крушении украинского Boeing

Президент Ирана Хасан Роухани выразил сожаление в связи с ошибкой иранских военных, из-за которой украинский лайнер потерпел крушение в Тегеране. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мои мысли и молитвы со всеми семьями погибших. Я выражаю искренние соболезнования», — написал Роухани.

Самолет «Международных авиалиний Украины» разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. На борту находились 176 пассажиров, большинство из которых были гражданами Ирана и Канады. Все они погибли.

По первоначальной версии Ирана, крушение произошло из-за возгорания двигателя. 9 января Киев назвал четыре версии катастрофы, среди которых были попадание в лайнер ракеты и теракт. Вечером 9 января в СМИ появилась информация о том, что американская разведка считает, что украинский лайнер сбили иранские военные. Позднее об обладании данными, которые подтверждают эту версию, сообщили в Канаде и Великобритании.