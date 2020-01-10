НАТО допустило попадание иранской ракеты в украинский самолет

Украинский самолет могли сбить иранские средства противовоздушной обороны, и НАТО не видит оснований не доверять разведданным союзников по альянсу, подтверждающим это, заявил генсек военной организации Йенс Столтенберг.

«У нас нет оснований не доверять докладам, которые мы получили от разных стран — участниц НАТО... [о том], что самолет, предположительно, был сбит иранскими системами ПВО», — заявил генсек.

Летевший в Киев украинский лайнер разбился после взлета в аэропорту в Тегеране утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были на борту.

Американские СМИ со ссылкой на источники в разведке и Белом доме сообщили, что украинский Boeing 737 по ошибке сбили иранские вооруженные силы, о имеющихся данных о попадании ракеты в самолет заявил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Аналогичную позицию озвучил также глава британского парламента Борис Джонсон. По его словам, Иран мог попасть в лайнер случайно.

Тегеран при этом данную версию опроверг, назвав появившиеся сообщения об ударе ракеты «психологической войной» против него.