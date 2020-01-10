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Экономика ,  
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В России сильнее всего подешевели сахар и яйца

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По итогам 2019 года инфляция в России составила 3%, следует из сообщения Росстата. Таким образом, статслужба подтвердила свою предварительную оценку инфляции за прошедший год.

За декабрь прирост индекса потребительских цен составил 0,4%. Основное влияние оказало подорожание овощей — на 3,8% — и круп и бобовых — на 1%, при этом больше всего в этом месяце подорожали куриные яйца — на 6,3%.

Однако в целом за год цена на них снизилась — на 5%. Помимо этого на 30,8% упала стоимость сахара-песка: на это повлиял рекордный урожай сахарной свеклы и скопившиеся излишки в России, из-за чего правительству предложили ввести минимальные цены на продукт.

Сильнее всего в 2018 году подорожали яйца и сахар
Экономика

В целом за 2019 год продукты подорожали на 2,8%. Быстрее всего цены росли на крупы и бобовые — 15,2%, хлеб и хлебобулочные изделия — 6,3%, и на молоко и молочную продукцию — 6,1%.

Непродовольственные товары за декабрь подорожали на 0,1%. Среди них за год особенно сильно, по данным Росстата, выросли цены на табачные изделия (+11%) и лекарства (+6,9%).

Тарифы ЖКХ в 2019 году увеличились в среднем на 4,3%, а стоимость проезда на общественном транспорте — на 6,1%. При этом билеты на поезда дальнего следования в декабре подорожали в среднем на 14,6%, а авиабилеты для пассажиров, путешествующих экономклассом, — на 1,9%.

Как отмечал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, замедление роста потребительских цен угрожает развитию экономики. Президент Владимир Путин в свою очередь говорил, что в этом замедлении есть «определенные риски для оживления экономики, для динамики совокупного спроса».

Теги: инфляция, Росстат, потребительские цены
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