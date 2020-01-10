В России сильнее всего подешевели сахар и яйца

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По итогам 2019 года инфляция в России составила 3%, следует из сообщения Росстата. Таким образом, статслужба подтвердила свою предварительную оценку инфляции за прошедший год.

За декабрь прирост индекса потребительских цен составил 0,4%. Основное влияние оказало подорожание овощей — на 3,8% — и круп и бобовых — на 1%, при этом больше всего в этом месяце подорожали куриные яйца — на 6,3%.

Однако в целом за год цена на них снизилась — на 5%. Помимо этого на 30,8% упала стоимость сахара-песка: на это повлиял рекордный урожай сахарной свеклы и скопившиеся излишки в России, из-за чего правительству предложили ввести минимальные цены на продукт.

В целом за 2019 год продукты подорожали на 2,8%. Быстрее всего цены росли на крупы и бобовые — 15,2%, хлеб и хлебобулочные изделия — 6,3%, и на молоко и молочную продукцию — 6,1%.