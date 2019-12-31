Росстат оценил уровень инфляции в России в 2019 году

Росстат оценил уровень инфляции в России в 2019 году

В 2019 году инфляция в России замедлилась еще сильнее и, по предварительным данным, оказалась на уровне 3%. Замедление роста потребительских цен угрожает развитию экономики, отмечал глава Минэкономразвития Максим Орешкин

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

С начала 2019 года инфляция в России по предварительным данным составила 3%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

С начала месяца уровень потребительских цен вырос на 0,4%. Как следует из данных Росстата, инфляция в России замедлилась. В 2018 году она составляла 4,3%.

По данным статистического ведомства, продовольственные товары в декабре 2019 года стали дороже на 0,7%. Рост цен на непродовольственные товары составил 0,1%, а услуги стали дороже на 0,2%.С начала года рост цен на продукты составил 2,6%, на непродовольственные товары — 3%, на услуги — 3,8%.

«Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре 2019 года, полученные на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг (510 видов), будут предоставлены 10 января 2020 года», — сообщили в ведомстве.