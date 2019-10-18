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Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар
Рекордный урожай сахарной свеклы в России и скопившиеся излишки обрушили оптовые цены на сахар. Евразийская экономическая комиссия уже предложила определить минимальную цену, при которой производители смогут получить господдержку
Урожай сахарной свеклы (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала странам Евразийского экономического союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии — рассмотреть возможность «установления минимальной цены на сахар», которая делает его производство рентабельным. Это следует из имеющегося у РБК протокола прошедших 28 августа консультаций ЕЭК с представителями органов власти и бизнеса входящих в ЕАЭС стран. Подлинность документа подтвердил РБК один из участников совещания.

Поводом для консультаций стала возникшая в ЕАЭС ситуация с перепроизводством сахара, в первую очередь в России, на которую приходится большая часть посевов сахарной свеклы. Профицит сахара в России уже спровоцировал резкое снижение цен на этот продукт. За год сахар в опте подешевел, по данным Минсельхоза, почти на 40%: в октябре 2019 года отпускная цена на юге России (традиционно базис для определения цен — Краснодар) опустилась до 21,7 руб. за 1 кг, тогда как годом ранее это было почти 36 руб.

Снижение цен на сахар связано с накопившимися излишками, из-за которых предложение превышает спрос, поясняют в Минсельхозе. Производство сахара в России превышает его потребление уже третий год, напоминает предправления Союзроссахара Андрей Бодин.

Падение цен неизбежно приведет к сокращению посевных площадей и уменьшению производства, но в текущей ситуации других вариантов для увеличения цены хотя бы до уровня себестоимости нет, признает финансовый директор российского офиса французской Sucden Глеб Тихомиров. По его словам, для поддержания рентабельности производства сахара оптовая цена в России должна составлять как минимум 25–26 руб. за 1 кг.

Речь идет не об установлении минимальной оптовой или розничной цены, а об определении индикативной цены, которая может быть использована для определения мер господдержки в случае критического падения цен на сахар, объясняет Бодин. Например, в молочной отрасли есть так называемая субсидия на литр молока, когда государство возмещает сельхозпроизводителям и фермерам часть затрат на 1 кг реализованного молока.

Почему в России накапливаются излишки сахара, будет ли в этом году новый рекорд по производству сахара из свеклы, какие последствия будет иметь профицит и что думают чиновники об инициативе ЕЭК — читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Елена Сухорукова
Теги: ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия, сахар, минимальные цены
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