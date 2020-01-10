МИД вернул Киеву направленную из-за визита Путина в Крым ноту протеста

МИД России без рассмотрения вернул Украине ноту протеста, направленную Киевом из-за посещения учений в Крыму президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Министерство объяснило возвращение ноты отсутствием оснований для протеста. «Президент России и другие российские официальные лица не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты Российской Федерации», — отметили в МИДе.

В ведомстве также призвали Киев «наконец принять реальность принадлежности» Севастополя и Крыма России.

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