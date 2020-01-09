Путин заявил о необходимости укрепить статус России как морской державы

Россия должна сохранить и укрепить статус одной из лидирующих морских держав в ХХI веке, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по развитию военно-морского флота в Севастополе. Его слова передает «РИА Новости».

Президент отметил, что в последние годы Россия «уделяла развитию ВМФ повышенное внимание» и направляла на эти цели значительные средства. Он заявил, что вскоре доля современных моделей вооружения флота должна достигнуть 70%. По словам Путина, в проектировании и строительстве кораблей необходимо применять все современные технологии, включая 3D-моделирование, модульные системы и унификацию вооружения.

9 января Путин посетил Крым для наблюдения за ходом совместных учений Черноморского и Северного флотов. В учениях поучаствовали более 30 кораблей, одна подводная лодка и более 40 летательных аппаратов. От Черноморского флота в них приняли участие фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли и катера «Орехово-Зуево», «Набережные Челны» и «Ивановец». От Северного флота — противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и ракетный крейсер «Маршал Устинов».