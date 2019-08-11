Киев заявил протест из-за поездки Путина в Крым

В украинском МИДе отметили, что попытки России интерпретировать визиты чиновников в Крым как обычные внутригосударственные поездки являются ничтожными. Путин на полуострове посетил байк-шоу клуба «Ночные волки»

Сергей Аксенов и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки российского президента Владимира Путина в Крым, сообщается на сайте ведомства.

В Киеве указали, что этот визит, как и все предыдущие поездки российских руководителей, является «грубым нарушением российской стороной суверенитета и территориальной целостности» Украины.

«Попытка российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие «визиты» как «обычные» внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными», — говорится в заявлении. В МИДе указали, что «вояжи российских чиновников» не могут изменить статус этих территорий, который «определен Конституцией» Украины.

Накануне Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе на мотоцикле «Урал». В коляске мотоцикла сидел глава Крыма Сергей Аксенов, а за спиной президента — врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Также Путин посмотрел спектакль «Грифон» на сцене музея-заповедника «Херсонес Таврический».