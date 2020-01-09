Путин понаблюдал за стрельбой из «Кинжала» у берегов Крыма

Президент России Владимир Путин с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» наблюдал за ходом совместных учений Черноморского и Северного флотов, которые проводятся у берегов Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В ходе маневров два истребителя-перехватчика Миг-31К выполнили боевую стрельбу ракетой гиперзвукового комплекса «Кинжал» по цели на одном из полигонов. Экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малого корабля «Орехово-Зуево» и подводной лодки «Колпино» также показали пуски из надводного и подводного положений ракетами «Калибр». Всего в учениях приняли участие более 30 кораблей, одна подводная лодка и более 40 летательных аппаратов.

Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов доложил Путину об успешном проведении военных маневров. От Черноморского флота в них участвовали фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли и катера «Орехово-Зуево», «Набережные Челны» и «Ивановец». От Северного флота был задействован противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

В мае прошлого года Путин посетил летно-испытательный центр имени В.П.Чкалова в Ахтубинске, где ему впервые продемонстрировали истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой авиационной ракетой «Кинжал». Возможности новейшего ракетного комплекса впервые в августе показали на «Авиадартсе» в рамках Армейских международных игр.