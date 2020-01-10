Появилось видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море

Появилось видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море

Телеканал «Звезда» опубликовал видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» с истребителя МиГ-31К в ходе учений в Черном море. На кадрах видно, как ракета спускается с самолета и направляется к условной цели.

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Совместные учения Черноморского и Северного флотов прошли у берегов Крымского полуострова накануне, 9 января. От Черноморского флота в маневрах участвовали фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал Григорович», малые ракетные корабли и катера «Набережные Челны», «Орехово-Зуево» и «Ивановец». От Северного флота участвовали ракетный крейсер «Маршал Устинов» и противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

В учениях задействовали более 30 кораблей, подводную лодку и свыше 40 летательных аппаратов, в том числе бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95. истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М.