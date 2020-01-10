Киев направил Москве ноту протеста из-за визита Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки российского президента Владимира Путина в Крым. Об этом сообщила в своем Twitter пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.

«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — говорится в сообщении.

9 января Владимир Путин прибыл в Крым, откуда с ракетного крейсера «Маршал Устинов» он наблюдал за ходом совместных учений Черноморского и Северного флотов. Затем Путин провел совещание по развитию военно-морского флота в Севастополе ходе которого он заявил о необходимости России сохранить и укрепить статус одной из лидирующих морских держав в ХХI веке. Он также отметил, что вскоре доля современных моделей вооружения флота должна достигнуть 70%.

Это не первый случай, когда Киев выражает недовольство из-за приезда Путина на полуостров. Так, внешнеполитическое ведомство Украины выразило протест после визита президента России в Севастополь в августе 2019 года. Киев направил Москве ноту протеста после того, как Путин посетил международное байк-шоу «Тень Вавилона», организованное мотоклубом «Ночные волки».