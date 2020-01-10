МАК заявил о готовности помочь в расследовании авиакатастрофы в Иране

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) готов оказать помощь в техническом расследовании крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране в случае обращения иранских властей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МАК.

В комитете указали, что МАК имеет опыт расследования более 800 авиапроисшествий, необходимое оборудование и специалистов, которые расследовали ЧП с лайнерами типа Boeing 737. В пресс-службе пояснили, что Тегеран информировал МАК о катастрофе, но по поводу участия комитета в расследовании не обращался.

Лайнер «Международных авиалиний Украины» разбился утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана, все находившиеся на борту 176 человек погибли. Экипаж самолета был украинским, однако большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.