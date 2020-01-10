Иран обратился к властям Канады за данными о крушении украинского Boeing

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился к Канаде и ряду других стран с просьбой поделиться данными о крушении под Тегераном пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство IRNA.

«Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любому другому правительству, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следственному комитету в Иране», — сказал Мусави.

Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что пассажирский лайнер был сбит иранской ракетой земля-воздух. Трюдо предположил, что ракета могла сбить самолет случайно.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что самолет мог быть сбит ракетой непреднамеренно. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде назвал эту версию слухами. Он счел эту версию некорректной, так как в это время в иранском воздушном пространстве на высоте 8 тыс. футов (около 2,4 км) одновременно находились несколько внутренних и международных рейсов.

Самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс в Киев, потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта в Тегеране утром 8 января. В результате погибли все 176 человек. находящихся на борту. В их числе: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. Авиакатастрофа произошла после ракетного удара Ирана по двум американским базам в Ираке. В Тегеране удар по американским базам назвали возмездием за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.