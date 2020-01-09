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Гибель Сулеймани ,  
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WP узнала о попытках Ирана нанести минимум ущерба при ракетных ударах
Тегеран специально организовал удар по базам в Ираке с военными США таким образом, чтобы избежать серьезного ущерба, утверждает газета. Это позволило Ирану «сохранить лицо», а сторонам конфликта — избежать ситуации на грани войны

Иранский ракетный удар по базам в Ираке, где находились американские военнослужащие, был специально организован таким образом, чтобы нанести минимальные потери, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники среди высокопоставленных американских чиновников.

Это позволило Ирану «сохранить лицо», а обеим сторонам конфликта — избежать ситуации на грани войны, пишет издание. По информации газеты, Белый дом готовился к военному ответу Тегерана еще с утра вторника, 7 января (ракетные удары были нанесены 8 января). К середине дня, благодаря данным от разведки и властей Ирака, чиновники США знали, что Иран собирается атаковать объекты, где присутствуют американские военные, но не знали, какие конкретно.

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В итоге Вашингтон смог обеспечить безопасность своих военных, в частности, приказав им укрыться в бункерах, где они находились еще несколько часов после удара. «Это не удача, что никто не было убит. Удача всегда играет роль, но [в этой ситуации] военные командиры на местах приняли правильные решения и получили хороший результат», — цитирует WP высокопоставленного военного.

CNN со ссылкой на несколько источников в администрации Дональда Трампа также сообщал, что у Белого дома есть версия о намеренно осторожном ударе Ирана. Как отмечали собеседники канала, Тегеран мог бы направить свои ракеты в районы, где находятся больше американцев, которые менее защищены, но не сделал этого.

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Тегеран с применением ракет атаковал две базы в Ираке, где находились американские военные, после убийства высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что атака на американские военные базы в Ираке — это «пощечина» США, а не равнозначный ответ на убийство.

После удара Трамп выступил с обращением к нации, в котором сообщил, что никто из американцев в результате атаки не погиб Он не стал угрожать Ирану военным ответом, но анонсировал «жесткие экономические санкции против иранского режима».

Автор: Артём Губенко
Теги: Иран, ракетный удар, США
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