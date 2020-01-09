Иранский генерал заявил о готовности выпустить по базам США сотни ракет

Командующий Военно-космическими войсками КСИР Амир-Али Хаджизаде заверил, что его подчиненные наносили только ограниченный удар, однако были готовы к большой войне

Ракетный удар, нанесенный Ираном по базам США в Ираке, имел ограниченный характер, его основной целью было не убийство американских военных, а уничтожение военной техники. Об этом заявил на пресс-конференции в Тегеране командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде.

«Мы могли бы атаковать место размещения войск, но мы стремились не убить людей, а нанести удар по их военной машине и их командным центрам», — передает слова генерала агентство IRNA.

По словам Хаджизаде, цель операции была достигнута, так как нанесенным ударом были уничтожены места базирования и обслуживания американских вертолетов и беспилотников. При этом, как заявил генерал, были убиты и ранены десятки военных, так что пострадавших доставляли на транспортных самолетах в госпитали не только Ирака, но также Израиля и Иордании (президент США Дональд Трамп накануне заявлял, что жертв среди американцев не было). Однако в случае необходимости иранские ракетчики, заверил Хаджизаде, готовы были нанести новый, куда более сокрушительный удар.

«Если бы мы собирались убить больше, то спланировали бы операцию иначе, так что погибли бы как минимум 500 человек. А если бы они ответили [на наш удар], то мы уже не обязаны были бы беречь жизни американских солдат и следующим ударом могли бы уничтожить как минимум 5 тыс. за 48 часов», — заявил Хаджизаде (цитата по агентству Mehr).