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Гибель Сулеймани ,  
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Иранский генерал заявил о готовности выпустить по базам США сотни ракет
Командующий Военно-космическими войсками КСИР Амир-Али Хаджизаде заверил, что его подчиненные наносили только ограниченный удар, однако были готовы к большой войне

Ракетный удар, нанесенный Ираном по базам США в Ираке, имел ограниченный характер, его основной целью было не убийство американских военных, а уничтожение военной техники. Об этом заявил на пресс-конференции в Тегеране командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде.

«Мы могли бы атаковать место размещения войск, но мы стремились не убить людей, а нанести удар по их военной машине и их командным центрам», — передает слова генерала агентство IRNA.

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По словам Хаджизаде, цель операции была достигнута, так как нанесенным ударом были уничтожены места базирования и обслуживания американских вертолетов и беспилотников. При этом, как заявил генерал, были убиты и ранены десятки военных, так что пострадавших доставляли на транспортных самолетах в госпитали не только Ирака, но также Израиля и Иордании (президент США Дональд Трамп накануне заявлял, что жертв среди американцев не было). Однако в случае необходимости иранские ракетчики, заверил Хаджизаде, готовы были нанести новый, куда более сокрушительный удар.

«Если бы мы собирались убить больше, то спланировали бы операцию иначе, так что погибли бы как минимум 500 человек. А если бы они ответили [на наш удар], то мы уже не обязаны были бы беречь жизни американских солдат и следующим ударом могли бы уничтожить как минимум 5 тыс. за 48 часов», — заявил Хаджизаде (цитата по агентству Mehr).

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Иранский генерал заверил, что его подчиненные ждали, что американцы попробуют нанести ответный удар, и готовы были в свою очередь ответить на него еще более мощным.

«Мы выпустили по иракским базам 13 ракет, но готовы были выпустить за те же один-два часа несколько сотен», — сказал генерал. Всего, по словам Хаджизаде, к боевым действиям были подготовлены несколько тысяч ракет в расчете на то, что конфликт продлится от трех дней до недели.

«Мы ждали, что американцы атакуют, но они не сделали этого. Они ждали пощечины и, получив ее, успокоились», — заявил иранский генерал, ответив, что те даже не попытались сбить выпущенные по ним ракеты.

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Командующий ракетчиками КСИР также предупредил, что ракетные удары по базе Айн аль-Асад являются лишь началом крупных операций, которые будут происходить по всему региону. По словам Хаджизаде, нанеся 3 января удар, жертвой которого стал командующий элитным подразделением КСИР «Аль-Кудс» Касем Сулеймани, американцы допустили большую ошибку.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Иран
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