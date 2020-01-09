Зеленский провел совещание после крушения Boeing в Иране

На борту самолета находилось девять членов экипажа и 167 пассажиров. Все они погибли. По данным украинского МИД, рейсом летели в основном граждане Ирана и Канады — их было 82 и 63 человека соответственно. Также в самолете погибли десять граждан Швеции, четверо из Афганистана по трое граждан Великобритании и Германии. 11 человек были гражданами Украины, из них девять — члены экипажа.

Киев приостановил полеты над Ираном после катастрофы. По поручению главы государства в связи с крушением самолета возбудили уголовное дело.

По предварительной версии иранских властей, причиной падения Boeing стала техническая неисправность. Глава пресс-службы Министерства дорог и городского развития Ирана Кассим Низами сообщил, что в двигателе лайнера произошел перегрев и он загорелся.