Зеленский провел совещание после крушения Boeing в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 9 января собрал рабочее совещание, посвященное авиакатастрофе с самолетом «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
По данным офиса президента, в совещании приняли участие премьер-министр страны Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Андрей Загороднюк, глава украинского МИД Вадим Пристайко.
Зеленский заслушал отчет оперативного штаба, касающийся текущей ситуации вокруг разбившегося лайнера.
Принадлежащий МАУ Boeing 737 потерпел крушение в Тегеране утром 8 января. Он направлялся в аэропорт Борисполь и перестал передавать сигналы через две минуты после вылета.