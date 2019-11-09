В Австралии в результате лесных пожаров погибли два человека

В Австралии в результате лесных пожаров погибли два человека

В результате лесных пожаров на северо-востоке Австралии погибли по меньшей мере два человека, еще семеро считаются пропавшими без вести. Об этом сообщила в Twitter пожарная служба штата Новый Южный Уэльс.

По данным ведомства, на территории штата зарегистрирован 81 лесной пожар, 43 из них по-прежнему не удалось локализовать. В службе сообщили, что огонь разрушил не менее 100 домов, а также ряд промышленных и административных зданий.

Как сообщает SkyNews, в результате пожаров пострадали более 30 человек, а также погибли порядка 350 коал.

Премьер-министр Австралии Скот Моррисон в эфире телеканала 9News сообщил, что власти страны окажут помощь всем пострадавшим от возгораний. Он также заявил о намерении лично посетить регионы, затронутые лесными пожарами.

В начале октября лесные пожары начались в американском штате Калифорния. Пожарные зарегистрировали несколько очагов, крупнейший из которых назвали «Клещ». Позже президент США Дональд Трамп раскритиковал работу калифорнийских властей по ликвидации пожаров.