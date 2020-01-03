Кадры из космоса показали масштабы лесных пожаров в Австралии

По последним данным, в числе погибших от лесных пожаров в Австралии числятся по меньшей мере 18 человек. Ситуацию усугубляют высокая температура воздуха и сильный ветер

Фото: AuBC / AP

Бушующие в Австралии лесные пожары настолько масштабны, что на снимках со спутника видны как сами пожары, так и дымовой шлейф, поднимающийся от них и застилающий территорию вплоть до Новой Зеландии. На снимки, которые были сделаны в четверг спутником метеорологического агентства Японии Himawari-8, обратило внимание издание Business Insider.

Спутник Himawari-8 запущен в октябре 2014 года. Сейчас он находится на орбите в районе Австралии примерно в 35 тыс. километрах над Землей. Спутник делает фотографии в реальном времени каждые десять минут.

Фото: himawari8.nict.go.jp