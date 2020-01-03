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Кадры из космоса показали масштабы лесных пожаров в Австралии
По последним данным, в числе погибших от лесных пожаров в Австралии числятся по меньшей мере 18 человек. Ситуацию усугубляют высокая температура воздуха и сильный ветер
Фото: AuBC / AP

Бушующие в Австралии лесные пожары настолько масштабны, что на снимках со спутника видны как сами пожары, так и дымовой шлейф, поднимающийся от них и застилающий территорию вплоть до Новой Зеландии. На снимки, которые были сделаны в четверг спутником метеорологического агентства Японии Himawari-8, обратило внимание издание Business Insider.

Спутник Himawari-8 запущен в октябре 2014 года. Сейчас он находится на орбите в районе Австралии примерно в 35 тыс. километрах над Землей. Спутник делает фотографии в реальном времени каждые десять минут.

Фото: himawari8.nict.go.jp

Лесные пожары, который бушуют в Австралии с сентября, уже унесли жизни 19 человек в двух штатах. Сейчас огонь надвигается на город Маллакута на восточном побережье Австралии. На эвакуацию жителей города и туристов брошен австралийский военно-морской флот, сообщает Би-би-си.

В целом в юго-восточных штатах Новый Южный Уэльс и Виктория бушуют более 200 пожаров, угрожая нескольким городам. Власти штата Новый Южный Уэльс с пятницы объявили чрезвычайное положение и дали распоряжение на принудительную эвакуацию людей.

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Ситуацию усугубляют высокая температура воздуха и сильный ветер. По прогнозам в субботу температура воздуха поднимется выше 40 градусов по Цельсию вдоль южного побережья, что может привести к появлению новых очагов возгорания. 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Австралия, пожары
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