Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
В Австралии в результате пожаров погибли более 1 млрд животных Общество, 06:12 Исследователи назвали возможный возбудитель неизвестной пневмонии в Китае Общество, 06:05 Соловьев объяснил решение Трампа не объявлять войну Ирану Общество, 05:15 Джастин Бибер сообщил о своей болезни Общество, 05:03 Эксперты оценили возможность России достроить «Северный поток-2» Общество, 04:31 В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году Общество, 04:12 Всемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики на 0,1% в 2020 году Экономика, 03:41 Глава Пентагона заявил о сохранении бдительности США после атаки Ирана Общество, 03:35 Bloomberg опубликовал еще одно фото последствий удара Ирана по базам США Общество, 02:46 Постпред Ирана при ООН заявил о завершении мести США за Сулеймани Политика, 02:38 Премия «Оскар» второй год подряд пройдет без ведущего Общество, 01:47 В конгрессе США рассмотрят вопрос ограничения полномочий Трампа по Ирану Политика, 01:11 СМИ узнали о падении нескольких ракет в «зеленой зоне» Багдада Общество, 00:44 Трамп попросил НАТО усилить роль альянса на Ближнем Востоке Политика, 00:03
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Соловьев объяснил решение Трампа не объявлять войну Ирану

Российский телеведущий Владимир Соловьев назвал президента США Дональда Трампа «бизнесменом, а не воином» после его решения ввести санкции в ответ на атаку Ирана. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Трамп бизнесмен, а не воин. Прямому военному столкновению предпочитает удавку экономических санкций. Санкции воспринимает как метод ведения войны», — написал Соловьев. Телеведущий также отметил, что американский президент «гораздо менее эмоционален, чем может показаться и крайне прагматичен».

Ранее Трамп заявил, что в ответ на ракетный удар по американской авиабазе Айн аль-Асад в Ираке США введут «дополнительные жесткие» санкции против Ирана. Тегеран совершил атаку после того, как в Багдаде в результате ракетного удара США был убит командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. В Пентагоне заявили, что это было сделано по приказу Трампа в целях обороны. Власти США уверены, что Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих. Тегеран назвал убийство генерала «актом международного терроризма» и пообещал отомстить.

Теги: Владимир Соловьев, Дональд Трамп, Иран
Материалы по теме
Глава Пентагона заявил о сохранении бдительности США после атаки Ирана
Общество
Трамп попросил НАТО усилить роль альянса на Ближнем Востоке
Политика
Трамп предложил России и Европе отказаться от «ядерной сделки» с Ираном
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter