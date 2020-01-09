Соловьев объяснил решение Трампа не объявлять войну Ирану

Российский телеведущий Владимир Соловьев назвал президента США Дональда Трампа «бизнесменом, а не воином» после его решения ввести санкции в ответ на атаку Ирана. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Трамп бизнесмен, а не воин. Прямому военному столкновению предпочитает удавку экономических санкций. Санкции воспринимает как метод ведения войны», — написал Соловьев. Телеведущий также отметил, что американский президент «гораздо менее эмоционален, чем может показаться и крайне прагматичен».

Ранее Трамп заявил, что в ответ на ракетный удар по американской авиабазе Айн аль-Асад в Ираке США введут «дополнительные жесткие» санкции против Ирана. Тегеран совершил атаку после того, как в Багдаде в результате ракетного удара США был убит командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. В Пентагоне заявили, что это было сделано по приказу Трампа в целях обороны. Власти США уверены, что Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих. Тегеран назвал убийство генерала «актом международного терроризма» и пообещал отомстить.