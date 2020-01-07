Похороны Сулеймани перенесли на фоне сообщений о погибших в давке

Похороны Сулеймани перенесли на фоне сообщений о погибших в давке

Похороны иранского генерала Касема Сулеймани перенесли из-за множества желающих попрощаться с ним. Об этом сообщает Press TV. Уточняется, что из-за большого скопления людей тело не смогли доставить к месту захоронения. Новая дата похорон будет объявлена позже.

Иранского генерала должны похоронить в его родном городе Керман, расположенном на юго-востоке Ирана. Как сообщалось ранее, во время прощания с Сулеймани началась давка, в результате которой погибли несколько десятков человек. Как пишет Reuters со ссылкой на иранское новостное агентство ISNA, число погибших составляет 50 человек. В службе экстренной медицинской помощи Ирана Press TV сообщили, что еще около 200 человек получили травмы.

Касем Сулеймани — командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Он был убит в ночь на 3 января в результате ракетного удара США. Власти Соединенных Штатов заявили, что генерал разрабатывал планы нападений на американских дипломатов и военнослужащих по всему ближневосточному региону, а удар был нанесен с целью «оборонительных действий».

В Тегеране назвали действия США «актом международного терроризма» и пообещали отомстить. В частности, Иран заявил, что намерен нанести ответный удар по американским целям.