США предупредили суда на Ближнем Востоке об угрозе со стороны Ирана

Правительство США предупредило морские суда, проходящие через водные пути Ближнего Востока, о возможной угрозе со стороны Ирана. Об этом сообщает Assosiated Press.
Отношения между США и Ираном в очередной раз обострились после того, как в Багададе от американского ракетного удара погиб командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. В Пентагоне объяснили, что удар был нанесен с целью «оборонительных действий» по указу президента США Дональда Трампа.
В Тегеране действия Вашингтона назвали «актом международного терроризма» и пообещали отомстить. По словам Хосейна Дегана, военного советника верховного лидера Ирана Али Хаменеи, Тегеран намерен нанести ответный удар по объектам США. В то же время Трамп заявил, что в случае нападения Тегерана Соединенные Штаты будут готовы ударить по 52 целям Ирана.