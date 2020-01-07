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Гибель Сулеймани ,  
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США предупредили суда на Ближнем Востоке об угрозе со стороны Ирана

Правительство США предупредило морские суда, проходящие через водные пути Ближнего Востока, о возможной угрозе со стороны Ирана. Об этом сообщает Assosiated Press.

Отношения между США и Ираном в очередной раз обострились после того, как в Багададе от американского ракетного удара погиб командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. В Пентагоне объяснили, что удар был нанесен с целью «оборонительных действий» по указу президента США Дональда Трампа.

В Иране заявили о подготовке 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани
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В Тегеране действия Вашингтона назвали «актом международного терроризма» и пообещали отомстить. По словам Хосейна Дегана, военного советника верховного лидера Ирана Али Хаменеи, Тегеран намерен нанести ответный удар по объектам США. В то же время Трамп заявил, что в случае нападения Тегерана Соединенные Штаты будут готовы ударить по 52 целям Ирана.

Теги: США, Иран, угроза
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