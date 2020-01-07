США предупредили суда на Ближнем Востоке об угрозе со стороны Ирана

США предупредили суда на Ближнем Востоке об угрозе со стороны Ирана

Правительство США предупредило морские суда, проходящие через водные пути Ближнего Востока, о возможной угрозе со стороны Ирана. Об этом сообщает Assosiated Press.

Отношения между США и Ираном в очередной раз обострились после того, как в Багададе от американского ракетного удара погиб командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. В Пентагоне объяснили, что удар был нанесен с целью «оборонительных действий» по указу президента США Дональда Трампа.

В Тегеране действия Вашингтона назвали «актом международного терроризма» и пообещали отомстить. По словам Хосейна Дегана, военного советника верховного лидера Ирана Али Хаменеи, Тегеран намерен нанести ответный удар по объектам США. В то же время Трамп заявил, что в случае нападения Тегерана Соединенные Штаты будут готовы ударить по 52 целям Ирана.