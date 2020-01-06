Небензя назвал нулевыми шансы на заявление СБ ООН по гибели Сулеймани

Совет Безопасности ООН еще не обсуждал нарастание конфликта между Ираном и США и вряд ли сможет выработать единое заявление по гибели иранского генерала Касема Сулеймани, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Мы не обсуждали это, особенно сегодня. И вы прекрасно понимаете, что перспективы такого заявления нулевые», — сказал он.

Ранее Россия и Китай решили заблокировать заявление Совбеза ООН по осуждению атаки на посольство США в Ираке 31 декабря, так как оно не учитывало случившийся в ночь на 3 января авиаудар американских военных в районе аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб Сулеймани.

Пентагон назвал операцию «оборонительной», однако в Иране сочли ее актом международного терроризма, пообещав ответить на действия США. В ответ на возможную угрозу американский президент Дональд Трамп пригрозил «очень быстро» атаковать более 50 иранских целей. Именно он отдал приказ на ликвидацию Сулеймани. В российском МИДе операцию посчитали грубым нарушением международного права.