Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН

Василий Небензя (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

По его словам, Москва всегда резко осуждает атаки на какие-либо посольства в любых странах. «И мы резко осудили атаку на американское посольство», — отметил он. Как указал дипломат, заявление Совбеза было уже практически готово и было согласовано с российской стороной, однако в ночь на 3 января произошло убийство Сулеймани. «Не учитывать это было невозможно», — сказал он.

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