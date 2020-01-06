Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны

Власти Ирака приступили к созданию механизма вывода иностранных войск из страны, сообщил пресс-секретарь командующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф, передает «Аль-Джазира».

По его словам, иракское правительство ограничило наземное и воздушное движение международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), которую возглавляют Соединенные Штаты.

Халф также указал на то, что механизм, подготовленный правительством, включает в себя вопросы авиационной поддержки. По его словам, авиаудар американских военных, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани, является «ударом в спину», а все военные операции в стране должны проводиться только с согласия Ирака, сообщает Al Arabiya.

Накануне, 5 января, парламент Ирака на внеочередном заседании принял резолюцию, которая предусматривает отмену соглашения с международной коалицией во главе с США и прекращение любого иностранного военного присутствия на территории страны. В ответ на это решение президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку «невиданными ранее» санкциями. Глава МИД ФРГ Хайко Маас указал на то, что с Багдадом, возможно, нужно разговаривать не угрозами, а аргументами о безопасности.

Командир иранского подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани был убит в результате американского ракетного обстрела недалеко от международного аэропорта Багдада в ночь на 3 января. В Пентагоне сообщили, что удар был нанесен по указанию президента США Дональда Трампа с целью «оборонительных действий». В Тегеране в качестве ответа на гибель Сулеймани пообещали «суровую месть» и удары по американским объектам.