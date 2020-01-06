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Гибель Сулеймани ,  
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МИД Германии счел бесполезными угрозы Трампа о санкциях против Ирака
По словам главы немецкого МИДа Хайко Мааса, разговаривать с Ираком нужно не угрозами. После гибели Сулеймани парламент Ирака выступил против американского присутствия в стране
Хайко Маас (Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters)

Угрожать Ираку санкциями в ответ на решение парламента страны вывести американские войска с территории республики «не очень полезно». Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, комментируя обещание президента США Дональд Трампа подвергнуть Багдад санкциям, «которые они никогда раньше не видели», передает Reuters.

«Я не думаю, что стоит разговаривать с Ираком угрозами, а не аргументами», — сказал Маас. По его словам, в понедельник, 6 января, Германия, Великобритания и Франция обсудят ядерное соглашение с Ираном.

Ранее глава МИД ФРГ на фоне обострения отношений между Ираном и США, вызванного гибелью иранского генерала Касема Сулеймани, предложил провести встречу министров иностранных дел стран Евросоюза, поскольку ЕС «предстоит сыграть важную роль». В заявлении Мааса, опубликованном на сайте МИДа, отмечается, что стабильность и единство Ирака не должны «стать жертвой недавней эскалации». «Мы немедленно поговорим с иракским правительством, чтобы уточнить, как оно намерено формировать будущие отношения. Мы будем уважать каждое решение», — сказал Маас.

Маас также сообщил о готовности Германии к дальнейшему оказанию поддержки Ираку в борьбе с угрозами, исходящими от «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). «В течение следующих нескольких дней и недель нам придется пристально следить за последствиями иракских решений. Главным приоритетом остается безопасность наших солдат», — отметил министр.

Парламент Ирака проголосовал за резолюцию, которая предусматривает отмену соглашения с международной коалицией по борьбе с «Исламским государством» во главе с США. Резолюция также призывает правительство Ирака прекратить любое иностранное военное присутствие в стране, в первую очередь американское. Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон разочарован решением Багдада о выводе иностранных войск с территории страны. «Мы настоятельно призываем иракских лидеров пересмотреть важность отношений в области безопасности между двумя странами и продолжающегося присутствия глобальной коалиции для разгрома ИГ», — подчеркнула она (цитата по The New Times). Лидер США Дональд Трамп в ответ на решение иракского парламента пригрозил «невиданными ранее санкциями». «Санкции против Ирана покажутся им очень мягкими», — отметил он. Президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с иракским коллегой Бархамом Салехом, напротив, приветствовал решение о выводе войск, которое будет способствовать стабилизации в регионе.

Отношения США с Ираном и Ираком обострились после гибели в аэропорту Багдада командир элитного иранского подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Генерал был убит в результате авиаудара военных сил США, совершенного по приказу Трампа. В Пентагоне заявили, что атака носила оборонительный характер, поскольку Сулеймани «активно угрожал американским дипломатам и военнослужащим, находящимся в Ираке». Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что «гибель Сулеймани сделает Иран более решительным в противостоянии экспансионизму США», верховный лидер страны Али Хаменеи также пообещал «суровую месть».

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Германия, Ирак, Дональд Трамп
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