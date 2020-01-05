Помпео заявил об отсутствии колебаний в случае угроз со стороны Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа будет действовать без колебаний в случае провокаций и угроз со стороны Ирана. Об этом глава Госдепартамента Майк Помпео заявил в Twitter.

Он отметил, что в разговоре с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром обсудил продолжающиеся угрозы и провокации Ирана. «Администрация Трампа будет действовать без колебаний, чтобы сохранить американские жизни, а также жизни наших друзей и союзников в безопасности», — написал Помпео.

Ранее, в ночь на 3 января, в иракском Багдаде в результате авиаударов США вблизи аэропорта был убит командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. В Пентагоне заявили, что авиаудары были выполнены по указанию Трампа с целью «оборонительных действий».

Военный советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Деган заявил, что Тегеран, в качестве ответа на убийство Сулеймани, ударит по военным объектам США. О каких именно целях может идти речь, он не сообщил, но отметил, что Иран не торопится с ответом и будет обдуманно выбирать цели для атаки.