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Убийство Сулеймани ,  
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Помпео заявил об отсутствии колебаний в случае угроз со стороны Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа будет действовать без колебаний в случае провокаций и угроз со стороны Ирана. Об этом глава Госдепартамента Майк Помпео заявил в Twitter.

Он отметил, что в разговоре с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром обсудил продолжающиеся угрозы и провокации Ирана. «Администрация Трампа будет действовать без колебаний, чтобы сохранить американские жизни, а также жизни наших друзей и союзников в безопасности», — написал Помпео.

Гибель иранского генерала в Багдаде из-за удара США. Что важно знать
Политика

Ранее, в ночь на 3 января, в иракском Багдаде в результате авиаударов США вблизи аэропорта был убит командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. В Пентагоне заявили, что авиаудары были выполнены по указанию Трампа с целью «оборонительных действий».

Военный советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Деган заявил, что Тегеран, в качестве ответа на убийство Сулеймани, ударит по военным объектам США. О каких именно целях может идти речь, он не сообщил, но отметил, что Иран не торопится с ответом и будет обдуманно выбирать цели для атаки.

Тегеран пообещал удары по военным объектам США после убийства генерала
Политика

Трамп в свою очередь заявил, что в случае атаки со стороны Тегерана США будут готовы «очень быстро и очень сильно» нанести удар по 52 целям в Иране.

Теги: Майк Помпео, Иран, США
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