Оператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала 2020 года

Оператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала 2020 года

Транзит российского газа через Украину в первые два дня 2020 года снизился почти в 6 раз по сравнению со средними показателями декабря 2019 года. Об этом свидетельствуют данные компании «Оператор ГТС Украины».

Согласно отчету, в среднем объем транзита российского газа в декабре 2019 года составлял 261 млн куб. м. Отмечается, что 1 января этот показатель составил 49,3 млн куб. м газа, а 2 января — 38,8 млн куб. м.

31 декабря Москва и Киев заключили новые соглашения по транзиту газа. В подписании документов участвовали четыре стороны: «Газпром», «Нафтогаз Украины», оператор украинской газотранспортной системы и украинский Минюст. Заключению соглашений предшествовали прошедшие в Вене переговоры по газу в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей с участием представителей Еврокомисии.

1 января начались поставки российского газа в Евросоюз в рамках нового контракта. Новым оператором стала ГТС Украины вместо «Укртрансгаза». 24 декабря украинский регулятор завершил его сертификацию и утвердил тарифы на транспортировку газа.

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал компромиссными вариантом заключенный с «Газпромом» пятилетний контракт на поставку газа.