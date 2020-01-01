Бизнес , 01 янв, 11:17
0
Украина начала транспортировку газа в ЕС по новому контракту
«Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины» сообщил о продолжении транзита российского газа в Евросоюз по новому контракту с «Газпромом».
«Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне уже по европейским правилам в межгосударственных точках», — говорится в сообщении компании в Facebook.
Глава компании Сергей Макогон в свою очередь сообщил, что ГТС начала работу в штатном режиме. «Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора. Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам», — написал он.
Материал дополняется