В Вене начались переговоры России и Украины по газу

В Вене начались переговоры России и Украины по газу

Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей, сообщает ТАСС.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко говорил, что команды украинской компании и «Газпрома» встретятся 26 декабря, чтобы окончательно согласовать условия контракта на транзит российского газа. Он пояснил, что стороны имеют собственные варианты документов и представители топливных компаний обсудят общий вариант.

Москве и Киеву удалось урегулировать взаимные претензии и договориться о заключении пятилетнего контракта на транзит газа из России в Европу по итогам встреч, которые прошли 19 и 20 декабря при участии Еврокомиссии.

До воскресенья, 29 декабря, «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» около $2,9 млрд с учетом пени по решению Стокгольмского арбитража. Кроме того, стороны отзывают все иски друг к другу, по которым не было окончательных решений.