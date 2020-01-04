На севере Багдада автоколонна шиитского ополчения подверглась авиаудару

Колонна автомобилей, в которой, предположительно, находились представители шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашед Аш-Шааби», была атакована с воздуха на севере Багдада. В результате погибли не менее шести человек, сообщает телеканал Al Arabiya.

Телеканал Alsumaria со ссылкой на собственный источник в службе безопасности сообщает, что авиаудар был нанесен после полуночи в районе Таджи. Данных о пострадавших нет.

В ночь на 3 января ВВС США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада. В результате атаки ракетами, запущенными с американских беспилотников, погиб глава спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани, а также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Вашингтон дал приказ о ракетном обстреле из-за антиамериканских беспорядков у посольства США в Багдаде, проходивших в течение нескольких дней. В США назвали организаторами митингов проиранские силы.

Комментируя убийство Сулеймани, Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире» и отметил, что ликвидация иранского генерала поможет предотвратить, а не начать войну. Американский лидер обвинил Сулеймани в гибели американцев и большого числа протестующих в Иране.

МИД России заявили, что Сулеймани был уничтожен «без соотношения с какой-либо правовой основой». В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что убийство иранского генерала приведет к эскалации конфликта в регионе, что в первую очередь скажется на миллионах жителей этих стран.

Убийство Сулеймани в ходе телефонного разговора осудили президенты России и Франции. Владимир Путин и Эмманюэль Макрон выразили озабоченность по поводу предпринятой американскими военными операции по ликвидации иранского генерала.