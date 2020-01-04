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Политика ,  
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Белый дом предостерег Ирак от вывода войск США
Белый дом будет «очень разочарован», если парламент Ирака примет какое-либо негативное решение о возможности США помогать народу этой страны, сохраняя военное присутствие, предупредил советник Трампа Роберт О'Брайен
Роберт О'Брайен (справа) и Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен предостерег Ирак от неблагоприятных решений о дальнейшем присутствии американских войск в стране. Об этом пишет Reuters.

По его словам, Белый дом будет «очень разочарован», если парламент Ирака примет какое-либо негативное решение о возможности США «помогать народу Ирака». О'Брайен добавил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани было необходимой «самообороной».

Премьер Ирака указал США на нарушение из-за убийства иранского генерала
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В начале января Сулеймани, командир элитного подразделения «Аль-Кудс», был убит в результате авиаудара США в районе аэропорта Багдада. Таким образом Вашингтон отреагировал на продолжавшиеся несколько дней беспорядки у американского посольства в столице Ирака, организаторами которых Белый дом назвал проиранские силы.

После этого премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что убийство Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Ирака аль-Мухандиса во время авиаудара является нарушением условия военного присутствия США в арабской стране. Он подчеркнул, что американские войска находятся в стране только для обучения иракских сил безопасности, а также для борьбы с угрозами, исходящими от «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). Парламенту Ирака нужно принять меры для  защиты безопасности и суверенитета страны, заключил Абдул-Махди.

Иран счел произошедшее убийство «актом терроризма», министр иностранных дел Сергей Лавров — грубым нарушением основ международного права.

Теги: Ирак, Белый дом, войска
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