Юристы назвали проигнорированные США нормы при убийстве Сулеймани

США преступили норму международного права, которая запрещает произвольное лишение человека жизни, заявил РБК юрист-международник, доцент юридического факультета Высшей школы экономики Глеб Богуш.

«Международное право запрещает произвольное лишение жизни. Это нарушение права на жизнь, которое есть у каждого человека, независимо от того, кем он является, в чем его обвиняют. Для этого существует правовые формы реагирования», — подчеркнул он.

Также, по словам юриста, власти Ирака не давали разрешения на проведения операции по ликвидации генерала Сулеймани. «Эта акция в любом случае требовала согласия государства, на территории которого это операция происходила. Международное право запрещает проведение любой такого рода активности без согласия на то государства, где это происходит», — отметил Богуш, сказав, что Ирак своего согласия не давал.

Но согласие Ирака бы не отменило норму, которая запрещает произвольное лишение человека жизни. «Не предусмотрены такого рода казни. Каждый заслуживает справедливого судебного разбирательства. Тем более, когда смертная казнь может быть применена в обоих государствах, что в США, что в Иране», — обратил внимание юрист.

Однако, по словам юриста-международника, директора по развитию международной Ассоциации русскоязычных адвокатов Валерия Ванина, США не понесут никакого наказания, их затруднительно привлечь даже к моральной ответственности.