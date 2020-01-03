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Юристы назвали проигнорированные США нормы при убийстве Сулеймани

США преступили норму международного права, которая запрещает произвольное лишение человека жизни, заявил РБК юрист-международник, доцент юридического факультета Высшей школы экономики Глеб Богуш.

«Международное право запрещает произвольное лишение жизни. Это нарушение права на жизнь, которое есть у каждого человека, независимо от того, кем он является, в чем его обвиняют. Для этого существует правовые формы реагирования», — подчеркнул он.

Также, по словам юриста, власти Ирака не давали разрешения на проведения операции по ликвидации генерала Сулеймани. «Эта акция в любом случае требовала согласия государства, на территории которого это операция происходила. Международное право запрещает проведение любой такого рода активности без согласия на то государства, где это происходит», — отметил Богуш, сказав, что Ирак своего согласия не давал.

Но согласие Ирака бы не отменило норму, которая запрещает произвольное лишение человека жизни. «Не предусмотрены такого рода казни. Каждый заслуживает справедливого судебного разбирательства. Тем более, когда смертная казнь может быть применена в обоих государствах, что в США, что в Иране», — обратил внимание юрист.

Однако, по словам юриста-международника, директора по развитию международной Ассоциации русскоязычных адвокатов Валерия Ванина, США не понесут никакого наказания, их затруднительно привлечь даже к моральной ответственности.

«США спокойно признают, что это они совершили убийство гражданина одной страны на территории третьей страны. В современном миропорядке не существует механизма привлечения государства к юридической ответственности», — добавил Ванин.

Также Ванин обратил внимание на то, что Соединенные Штаты отвергли юрисдикцию международного уголовного суда в отношении себя, а «если государство не признает юрисдикции какого-либо органа в отношении себя, [решение этого органа] не действует». «И сколько угодно международный суд может выносить любые решения, они никогда не будут исполнены в отношении США, потому что США не признает юрисдикцию этих судов», — сказал Ванин.

Гибель иранского генерала в Багдаде из-за удара США. Что важно знать
Политика

Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани погиб вечером 2 января в результате удара США вблизи международного аэропорта в Багдаде. В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом Дональдом Трампом. Решение о ликвидации генерала Сулеймани было принято в связи с тем, что в США он признан террористом. Военные США не имели права на проведение такой операции, так как согласно условиям о размещении военных США, они находятся в Ираке только для обучения сил безопасности страны и для борьбы с угрозами от запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», заявил исполняющий обязанности премьер-министра Адиль Абдул-Махди. Под действиями США не было никакой «правовой основы», так как нет норм, которые позволяет уничтожать «представителя суверенного государства», заявили в МИД России.

Теги: США, Ирак, Иран
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