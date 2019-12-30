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Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию

Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу. Такое мнение в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Почему такая реакция, зачем вызов посла? Очень просто: для того, чтобы тут же, моментально переиграть эту ситуацию в свою пользу и сказать: «Нет, было, может быть, и так, но не совсем». И расставить соответствующие акценты», — сказала она.

Говоря о предстоящей 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, Захарова напомнила о неизменной приверженности позиции российской стороны относительно итогов Второй мировой войны.

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24 декабря президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Германии в 1935-1939 годах Юзефа Липски, который пообещал Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку установить в Варшаве памятник.

На фоне высказываний российского президента МИД Польши вызвало российского посла в Варшаве на беседу с директором восточного департамента. Посол отметил, что беседа проходила в жесткой, но корректной форме. Дипломат уточнил, что он излагал позицию российской стороны, а его собеседник — позицию польской стороны. 

Данное высказывание Путина предшествовало его другому заявлению, которое российский президент сделал 19 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции. В частности, тогда Путин, комментируя принятую Европарламентом резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», заявил, что, когда советские войска вошли в Польшу, руководство этой страны находилось уже в районе польско-румынской границы, отметив, что СССР был последней страной, подписавшей пакт о ненападении с Германией. В этом документе европейские депутаты выразили обеспокоенность из-за попыток российских властей «обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом».

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Впоследствии в МИД Польши, комментируя высказывание Путина, отметили, что заявления российских властей о причинах и ходе Второй мировой войны «представляют собой ложную картину событий».

Теги: Россия - Польша, МИД России, Мария Захарова
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