Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 62,17 (-0,08) Quote, 12:44
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 68,91 (-0,09) Quote, 12:44
Медведчук допустил встречу депутатов «нормандской четверки» в Германии Политика, 23:32 Роспотребнадзор проверит торговлю снюсом после слов Медведева Общество, 23:25 «Десятое королевство»: как создать спрос и моду на товары в кризис РБК и Открытие, 23:09 Медведев потребовал пресечь продажу никотиносодержащих смесей Общество, 23:02 Комиссариат объяснил призыв в армию сотрудника ФБК Шаведдинова Общество, 22:58 СК проверит данные об отказе хоронить ветерана на кладбище в Москве Общество, 22:52 Суд оштрафовал бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках Фомина Общество, 22:42 Ледниковый экспресс в Санкт-Морице: шоколад, глинтвейн и Альпы РБК Стиль и Visa, 22:36 Володин предложил Польше принести извинения за солидаризацию с нацистами Политика, 22:24 В «Нафтогазе» назвали вероятную дату согласования договора по транзиту Экономика, 22:17 Сделать дом уютнее: 5 функциональных вещей — себе или в подарок Партнерский материал, 22:06 Турция заявила о разработке позволяющего направить военных в Ливию закона Политика, 22:01 Журналистка сообщила о возврате дела об оправдании террора следователям Общество, 21:55 Полиция задержала организатора съемок клипа на Новом Арбате Технологии и медиа, 21:50
Политика ,  
0 
Володин предложил Польше принести извинения за солидаризацию с нацистами

Руководству Польши следовало бы принести извинения за солидаризацию с нацистами в 1930-х годах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Польша фактически находилась в сговоре с фашистской Германией. «Все это время они пытались замолчать это, при этом перекладывая вину на других, придумывая что-то и обвиняя», — отметил Володин. «Если у них архивов нет, большая просьба их ознакомить с этими материалами», — добавил он.

Польский институт поспорил с Путиным о причинах начала Второй мировой
Политика

19 декабря во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что Польша «сама поучаствовала в разделе Чехословакии», забрав себе два района.

В Варшаве на это ответили, что в своих заявлениях о войне российские власти ссылаются на «пропагандистские послания» сталинской эпохи, что искажает картину событий.

Теги: Вячеслав Володин, Польша
Материалы по теме
МИД Польши ответил на слова Путина о причинах начала Второй мировой
Политика
Путин назвал антисемитской свиньей работавшего в 1930-х польского посла
Политика
Сенаторы оценили заявление Польши об опасности противостояния с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter