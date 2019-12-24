Володин предложил Польше принести извинения за солидаризацию с нацистами

Руководству Польши следовало бы принести извинения за солидаризацию с нацистами в 1930-х годах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Польша фактически находилась в сговоре с фашистской Германией. «Все это время они пытались замолчать это, при этом перекладывая вину на других, придумывая что-то и обвиняя», — отметил Володин. «Если у них архивов нет, большая просьба их ознакомить с этими материалами», — добавил он.

19 декабря во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что Польша «сама поучаствовала в разделе Чехословакии», забрав себе два района.

В Варшаве на это ответили, что в своих заявлениях о войне российские власти ссылаются на «пропагандистские послания» сталинской эпохи, что искажает картину событий.