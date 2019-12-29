Киев передал Луганску россиян и бразильца в рамках обмена пленными

Киев передал самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) добровольцев из России и бразильца в ходе обмена пленными. Об этом сообщила представитель ЛНР Ольга Кобцева, передает Луганский информационный центр (ЛИЦ).

«Списки разные, там и граждане Российской Федерации, которые добровольцами приехали к нам в республику, там есть граждане другого государства», — сказала она.

По ее словам, Луганску передали гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги. В начале мая 2018 года его задержали украинские радикалы в Киеве, после чего передали его сотрудникам Службы безопасности Украины. Бразилец участвовал в боевых действиях в Донбассе на стороне ополчения.

Лусварги также задерживали в октябре 2016 года и обвиняли в создании террористической организации и не предусмотренных законом вооруженных формирований (ст. 258-3 и ст. 260 УК Украины). По данным следствия, он воевал в составе батальона «Викинг» против украинских вооруженных сил. Его приговорили к 13 годам лишения свободы и конфискации имущества. Однако в 2017 году его выпустили из тюрьмы под личное обязательство не покидать Киев.