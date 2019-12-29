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Киев и Донецк завершили обмен пленными

Киев и самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) завершили процесс обмена пленными. Об этом сообщают корреспонденты «РИА Новости» и «Интерфакса».

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова рассказала, что в ходе обмена Донецк получил 60 человек, передает «РИА Новости». Она отметила, что, как ожидается, в самопровозглашенную республику доставят еще несколько человек. По ее словам, Киеву передали 52 человека.

Обмен пленными в Донбассе. Фоторепортаж
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«На данный момент украинская сторона еще не довезла нам небольшое количество людей, они сейчас выехали с территории Украины», — заявила она. Морозова рассказала, что по оставшимся пленным Киев передал Донецку справки об освобождении.

Обмен пленными между Киевом и Донбассом. Главное
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Киев и Луганск также завершили обмен пленными. Представитель самопровозглашенной ЛНР Ольга Кобцева сообщала, что украинской стороне передали 25 человек, а Луганск получил 63. По ее словам, еще девять человек отказались возвращаться на территорию самопровозглашенной республики.

Теги: Украина, Донбасс, обмен пленными
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