Киев и Донецк завершили обмен пленными

Киев и самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) завершили процесс обмена пленными. Об этом сообщают корреспонденты «РИА Новости» и «Интерфакса».

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова рассказала, что в ходе обмена Донецк получил 60 человек, передает «РИА Новости». Она отметила, что, как ожидается, в самопровозглашенную республику доставят еще несколько человек. По ее словам, Киеву передали 52 человека.

«На данный момент украинская сторона еще не довезла нам небольшое количество людей, они сейчас выехали с территории Украины», — заявила она. Морозова рассказала, что по оставшимся пленным Киев передал Донецку справки об освобождении.