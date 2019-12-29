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В ЛНР сообщили о результатах обмена пленными с Киевом

Киев и Луганск завершили обмен пленными, заявила представитель самопровозглашенной ЛНР Ольга Кобцева, сообщает «РИА Новости».

Обмен пленными между Киевом и Донбассом. Главное
Политика

Луганская народная республика передала украинской стороне 25 человек и получила 63, уточнила она. По словам Кобцевой, девять человек отказались возвращаться на территорию ЛНР.

Обмен начался под Горловкой 29 декабря около 12.00 мск. Предполагается, что участниками процесса в общей сложности станут более 140 человек.

Договоренность об обмене пленными между Киевом и Донбассом была заключена на прошлой неделе. 

Теги: Донбасс, ДНР и ЛНР, обмен военнопленных
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